Заморозки и туман: в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, сутки 2-3, ночью 4 апреля порывы 23-28 метров в секунду, на северо-востоке области временами 30 метров в секунду и более. 2-4 апреля на юге, в горных районах области ожидается туман. 2-3 апреля ночью сохраняются заморозки — 1-6 градусов, 4 апреля — 2 градуса. В Таразе 2-4 апреля временами ожидается туман. 2-3 апреля ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. 2-3 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

2 апреля на западе, юге Акмолинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

2 апреля в Алматинской области ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области ожидается 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Алматы 2 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. В Конаеве 2 апреля ночью ожидаются заморозки 3-5 градусов.

2 апреля на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду.

2 апреля в центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, в центре области 23-28 метров в секунду. В Кызылорде 2 апреля сохраняется пыльная буря. Ветер восточный 15-20, порывы 25 метров в секунду.

2-4 апреля в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, восточный 17-22, временами порывы 30 метров в секунду и более. 2 апреля на севере, востоке области Жетысу сохраняются ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду. Ночью заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане 2 апреля сохраняются ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 метров в секунду. Ночью заморозки 4-6 градусов.

2 апреля утром и днем на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса. В Шымкенте 2 апреля днём ожидается гроза.

2 апреля на юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20, временами порывы 23 метров в секунду.

2 апреля в Улытауской области ожидается ветер восточный ночью в западной половине области порывы 15-20 метров в секунду, днём 15-20, временами порывы 23 метров в секунду. В Жезказгане 2 апреля ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

2 апреля ночью на большей части Мангистауской области ожидается дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау 2 апреля ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

2 апреля ночью в центре, днём на востоке, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.