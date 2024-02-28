В Алматы стартует второй этап создания системы управлением дорожным движением

В Алматы начинается второй этап реализация проекта автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). В целях увеличения пропускной способности улиц к системе будут подключены все светофорные объекты города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

На первом этапе проекта в 2021 году к АСУДД было подключено 93 светофора. Была проведена реконструкция помещений центрального управляющего пункта, специализированного оборудования и установлено программное обеспечение. Также построена новая волоконно-оптическая система связи общей протяженностью 56,5 км. Все 93 светофорных объекта были доукомплектованы европейским электронным оборудованием.

В рамках второго этапа проекта планируется модернизировать остальные 498 светофорных объектов. Работы будут начаты во втором полугодии текущего года в рамках проектного офиса акимата Алматы и завершены до конца года.

"В результате будет обеспечено регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени с учетом фактической интенсивности движения по направлениям. Датчики и камеры будут передавать на следующий перекресток фактическое количество транспорта. Соответственно табло обратного отсчета времени будет работать в адаптивном режиме", - разъяснили в управлении городской мобильности.

В дальнейшем планируется интегрировать в систему программное обеспечение, которое позволит давать на перекрестке приоритет специализированному и общественному транспорту.