В Алматы пройдет чемпионат Казахстана по фигурному катанию

С 13 по 15 декабря в Алматы состоится чемпионат Казахстана по фигурному катанию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

14 декабря участники выступят с короткой программой, а на 15 декабря запланирована произвольная.

В ЧРК примут участие 74 спортсмена.

Среди них именитые Михаил Шайдоров, Рахат Бралин, Диас Жиренбаев, Анна Левковец, Софья Фарафонова.