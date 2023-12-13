В Алматы пройдет чемпионат Казахстана по фигурному катанию
Сегодня, 05:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:44Сегодня, 05:44
101Фото: olympic.kz
С 13 по 15 декабря в Алматы состоится чемпионат Казахстана по фигурному катанию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
14 декабря участники выступят с короткой программой, а на 15 декабря запланирована произвольная.
В ЧРК примут участие 74 спортсмена.
Среди них именитые Михаил Шайдоров, Рахат Бралин, Диас Жиренбаев, Анна Левковец, Софья Фарафонова.