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В Алматы пройдет чемпионат Казахстана по фигурному катанию

Сегодня, 05:44
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olympic.kz Сегодня, 05:44
Сегодня, 05:44
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Фото: olympic.kz

С 13 по 15 декабря в Алматы состоится чемпионат Казахстана по фигурному катанию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

14 декабря участники выступят с короткой программой, а на 15 декабря запланирована произвольная. 

В ЧРК примут участие 74 спортсмена.

Среди них именитые Михаил Шайдоров, Рахат Бралин, Диас Жиренбаев, Анна Левковец, Софья Фарафонова. 

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