В Алматы появится новый маршрут автобуса

Фото: акимат Алматы

В Алматы с 10 января будет запущен новый маршрут автобуса №49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление городской мобильности.

Он будет курсировать от станции метро Бауыржана Момышулы по прАбая - ул.Ашимова - ул.Сабденова - пр.Алатау - ул.Алтын орда, далее по ул.Карьерная, где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.

На линии будут курсировать семь новых автобусов с интервалом движения 13 минут.

Также сообщается об изменении схемы маршрутов № 59, №113 ТОО “Алматыэлектротранс”. В целях исключения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров с 9 января при движении по Кульджинскому тракту в сторону ВОАД данные маршруты теперь будут проезжать над мостом, не выезжая на проспект Рыскулова.

Также с 10 января будет изменена конечная остановка маршрута № 53. Теперь он будет доезжать до села Кемертоған, где будет осуществлять разворот перед остановочным пунктом "Школа" и двигаться в обратном направлении. На линию будут запущены 11 новых подвижных единиц вместо действующих восьми автобусов.