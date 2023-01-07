Лента новостей
- В Алматы появится новый маршрут автобуса 04:20 181
- В Астане задержали браконьера, охотившегося на уток 03:07 287
- В WhatsApp добавили функцию для обхода блокировок 02:15 329
- На двух рейсах поезда Алматы – Шымкент убрали вагоны "Тальго" 01:25 432
- Продлён срок приёма заявок на компенсацию по тенговым депозитам 00:53 398
- В Алматы проходит Рождественское богослужение 00:33 368
- Зона отдыха частично сгорела в Баянауле 06.01.2023 323
- Труп женщины нашли возле многоэтажки в Петропавловске 06.01.2023 530
- Восемь детей спасли сотрудники МЧС в Восточном Казахстане 06.01.2023 325
- МИД Таджикистана опроверг причастность граждан страны к январским протестам в Казахстане 06.01.2023 419
- Димаш Кудайберген записывает клип с родственниками 06.01.2023 406
- Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились о совместном строительстве ГЭС 06.01.2023 448
- Как выглядит зимняя Астана. Фоторепортаж 06.01.2023 714
- Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане 06.01.2023 421
- "Клановость, олигархизация, коррупция, бюрократия" - политологи назвали главные причины январских событий 06.01.2023 520
- Скончался отец Баян Алагузовой 06.01.2023 1306
- Супергерои вышли на уборку улиц Алматы от снега 06.01.2023 452
- Айдар Жарылганов получил должность в администрации президента РК 06.01.2023 703
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 549
- Кайрата Келимбетова освободили от должности 06.01.2023 694
- Масштабное отключение газа и отопления в Шымкенте: ремонт завершён 06.01.2023 475
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 599
- Эпидситуацию по коронавирусу прокомментировала главный санитарный врач Казахстана 06.01.2023 459
- Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами 06.01.2023 458
- Займы на 873 миллиарда тенге выдали по программе 7-20-25 в Казахстане 06.01.2023 420
- В Казахстане не будут требовать ПЦР-тест с приезжающих из Китая 06.01.2023 572
- 80 машин застряли в снегу в Абайской области 06.01.2023 407
- "Казахстану придётся поставлять нефть через РФ" - российские СМИ 06.01.2023 553
- Бесплатный проезд в автобусах Астаны стал доступен большему числу граждан 06.01.2023 6967
- Четвёртые сутки стоит на трассе в ВКО застрявший в снегу большегруз 06.01.2023 468
- Январские события: инкассатора обвиняют в убийстве грабителя в Алматы 06.01.2023 558
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 694
- Синоптики прогнозируют сильные морозы на территории Казахстана 06.01.2023 640
- На 25% повысили зарплаты казахстанским учителям с 1 января 06.01.2023 467
- В акимате Шымкента рассказали о новом пятом районе города 06.01.2023 660
- О ликвидации ОПГ и борьбе с мошенниками доложил Токаеву глава МВД 06.01.2023 477
- Наличными деньгами ежедневно пользуются 60% казахстанцев 06.01.2023 392
- Гранты до 1,2 миллиона тенге получили 12 тысяч молодых казахстанцев 06.01.2023 457
- Крупную партию макового опиата пытались завезти в Казахстан под видом продуктов питания - КНБ 06.01.2023 624
- Обучение в вузах может подорожать в Казахстане - МНВО 06.01.2023 654
- Четыре года искал отца - полицейские помогли воссоединиться семье из Аксу 06.01.2023 534
- Казахстан намерен превратиться в глобальный центр экономики будущего - Асет Иргалиев 06.01.2023 584
- 5-летний мальчик в Семее спас младших братьев и себя, вызвав пожарных 06.01.2023 449
- Водители окружили полицейских и требовали выпустить на закрытые трассы в Карагандинской области 06.01.2023 621
- Банкам могут запретить выплачивать дивиденды, если они получали помощь от государства 06.01.2023 474
- Агрессивный посетитель избил охранника торгового центра в Актобе 06.01.2023 649
- Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау 06.01.2023 620
- Режим "открытого неба" в Казахстане продлён на 5 лет 06.01.2023 618
- Дикому Арману продлили арест до 7 марта 2023 года 06.01.2023 763
- "Хотели сохранить наш красивый город" - алматинские волонтёры о своей работе во время январских событий 06.01.2023 488
- В Астане начались предварительные слушания по делу блогера Махамбета Абжана 06.01.2023 461
- Александр Данилов покинул должность замглавы МИОР 06.01.2023 645
- В Алматы ребёнок получил черепно-мозговую травму, катаясь на горке 06.01.2023 801
- В Шымкенте произошло масштабное отключение газа и тепла из-за аварии 06.01.2023 543
- Шульбинскую и Усть-Каменогорскую ГЭС передадут в квазигоссектор 06.01.2023 837
- 12 россиян эвакуировали спасатели из снежного плена в ВКО 06.01.2023 404
- Какие изменения произошли в системе обязательного соцстрахования, рассказали в Минтруда 06.01.2023 517
- Студентам медвузов будут ежегодно повышать стипендии до 20% 06.01.2023 476
- Более 2 млрд тенге выплатили из фонда "Қазақстан халқына" пострадавшим в ходе январских событий 06.01.2023 472
- 211 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 06.01.2023 456
- Презентацию Роналду в новом клубе смотрело больше зрителей, чем ЧМ-2022 06.01.2023 593
- Автобус с 30 пассажирами вызволили из снежного плена на трассе в Карагандинской области 06.01.2023 542
- 30 многоэтажек в Костанае отключат от теплоснабжения 06.01.2023 535
- В Шымкенте ощутили землетрясение в 2-3 балла 06.01.2023 669
- На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение 06.01.2023 679
- Женщина с тремя детьми пострадали от угарного газа в Алматинской области 06.01.2023 535
- Студентов колледжей Семея перевели на дистанционку 6 января 06.01.2023 5347
- Впервые за годы независимости авиапассажиропоток Казахстана побил рекорд 06.01.2023 871
- Футбольный матч закончился убийством в Атырауской области 06.01.2023 937
- Открытый общественный диалог - профилактика по недопущению январских событий 06.01.2023 652
- Школьник из ВКО изобрел робота, "борющегося" с COVID-19 06.01.2023 1018
- Беременную жительницу Абайской области вызволили из снежного плена 05.01.2023 659
- Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу 05.01.2023 886
- Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости 05.01.2023 856
- Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве 05.01.2023 992
- Новый министр просвещения обратился к казахстанцам 05.01.2023 1091
- Проблемы с оплатой проезда в автобусах возникли в Астане 05.01.2023 1991
- 25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане 05.01.2023 726
- Январские события: в МИД Кыргызстана опровергли заявление генпрокурора Казахстана 05.01.2023 1534
- Несколько трасс перекрыты из-за бурана в Алматинской области 05.01.2023 768
В Алматы появится новый маршрут автобуса
В Алматы с 10 января будет запущен новый маршрут автобуса №49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление городской мобильности.
Он будет курсировать от станции метро Бауыржана Момышулы по прАбая - ул.Ашимова - ул.Сабденова - пр.Алатау - ул.Алтын орда, далее по ул.Карьерная, где будет осуществлять разворот и двигаться в обратном направлении.
На линии будут курсировать семь новых автобусов с интервалом движения 13 минут.
Также сообщается об изменении схемы маршрутов № 59, №113 ТОО “Алматыэлектротранс”. В целях исключения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности пассажиров с 9 января при движении по Кульджинскому тракту в сторону ВОАД данные маршруты теперь будут проезжать над мостом, не выезжая на проспект Рыскулова.
Также с 10 января будет изменена конечная остановка маршрута № 53. Теперь он будет доезжать до села Кемертоған, где будет осуществлять разворот перед остановочным пунктом "Школа" и двигаться в обратном направлении. На линию будут запущены 11 новых подвижных единиц вместо действующих восьми автобусов.
-
Trend news
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 599
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 693
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 1500
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 43678
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1956
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 3169
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 755
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 1062
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1780
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1815
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 5179
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 7158
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1478
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1318
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 12278
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3480
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1959
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1474
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 4092
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7733
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 36306
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41745
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 2197
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 2036
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1922
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1818
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1589
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2888
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2248
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 112590
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 44221
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62378
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 2096
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13618
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7648
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2294
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2663
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46832
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25902
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2848
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2953
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 21036
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2556
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8475
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47990
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17563
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3972
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 6113
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3674
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4822
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 6082
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8888
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4447
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46998
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3785
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4648
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10698
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70530
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 14128
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 7137
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16777
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20786
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6618
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 4152
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 38059
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4581
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5475
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49926
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9787
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 14071
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5943
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57270
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 5061
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23603
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 12057
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6615
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 5156
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7705
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6724
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5487
-
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 549
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 646
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1430
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 1210
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1271
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 1190
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1511
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1671
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 2226
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3964
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3982
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3975
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2360
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2272
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2474
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2320
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2353
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2729
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3388
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 3172
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3694
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3572
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3453
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4509
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4420
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4774
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5248
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 5174
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5414
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5251
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5403
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 6061
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 6173
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6354
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6450
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 6105
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6619
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6320
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6385
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6384
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6549
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6885
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6564
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6810
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6941
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6960
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7133
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7612
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7882
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7711
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 8101
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7759
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7819
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7807
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7672
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 8123
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8421
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 8062
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26389
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8498
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 8213
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8246
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13510
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 9075
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17690
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15642
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15698
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16464
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 15123
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19707
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16304
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17833
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18958
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18383
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15868
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16402
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35794
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17520
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20702
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16483