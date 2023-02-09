В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита

Фото: hotelalmaty.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев продолжает традиционные встречи с жителями мегаполиса во всех районах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На очередной встрече с населением Алматы Досаев говорил о реализации ранее озвученных инициатив и дал новые поручения подчиненным.

В частности, аким заявил, что многоярусный паркинг, который начали строить еще в середине 2000-х возле бывшего здания Национального банка (ныне – здание Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка), наконец-то достроят и введут в эксплуатацию. Досаев поделился с горожанами о том, что Нацбанк передал недостроенный многоярусный паркинг на баланс города и теперь акимат доведет объект до ума. Таким образом, уже к концу года, по словам Досаева, в Алматы откроется первый многоярусный муниципальный паркинг на 267 парковочных мест.

Аким Алматы также рассказал, что ученики 8 школ Бостандыкского района смогут добираться на учебу на школьных автобусах. Для них будут курсировать 19 автобусов. Оказаться в числе первых повезло школам №№ 189 и 190, учащихся начнут перевозить на специальном транспорте уже в марте. Остальные 6 школ обеспечат автобусами в апреле. Благодаря этим мерам на школьных автобусах смогут ездить на учебу 986 детей. Школы для запуска школьных автобусов выбрали те, ученики которых сейчас вынуждены добираться пешком или с несколькими пересадками.

В свете недавнего катастрофического землетрясения в Турции не обошлось на встрече с Досаевым без вопроса о безопасности зданий в мегаполисе. Ведь Алматы тоже находится в сейсмоопасной зоне. Более того, презентация нового Генерального плана показала, что некоторые здания в Алматы построены на линиях разлома. Досаев заявил, что новая карта сейсмического микрорайонирования была утверждена только в 2021 году, и здания, оказавшиеся на линиях разлома, были построены ранее.

Аким заверил, что все здания Алматы построены по специальному разрешению и согласно требованиям института КазНИИСа, но в свете последних событий начнется проверка всех зданий города на сейсмоустойчивость.

"В Алматы в 2020-21 годах появились новые тектонические разломы. В новом генеральном плане все необходимые требования по сейсмике учтены, в том числе новые разломы: все, что выше улицы Абая, – 10 баллов, ниже – в зоне 9 баллов. Мы проведем сейсмоаудит", - сообщил Досаев.

В последний раз сейсмоаудит проводили в 2017-2018 годах.

Также жители задавали вопросы акиму Досаеву у реконструкции электросетей и водопроводов, строительстве новых школ, ремонте дорог и запуске новых маршрутов общественного транспорта.

Досаев сказал, что в этом году в Бостандыкском районе проведут средний ремонт 31 улицы протяженностью 15,5 км, а также всем известный мост по проспекту Аль-Фараби через реку Есентай, появятся 2 новых пешеходных моста с пандусами.

Он также обещал, что ситуация с подтоплениями в Бостандыкском районе в 2023 году улучшится.

"На сегодня ликвидировано пять участков за счёт реконструкции и строительства 913 метров арычных сетей. До конца марта ликвидируют ещё один участок на пересечении улиц Тимирязева и Айманова. Оставшиеся 10 участков будут устранены до конца 2023 года", - заверил Досаев.

Ещё один вопрос, поднятых жителями- заброшенный сквер на пересечении улиц Утегенова и Казыбек Тауасарулы. Досаев выяснил у акима района, что этот участок находится в частной собствености и в очередной раз констатировал, что в мегаполисе немало участков, которые находятся у частных владельцев, но акимат из-за этого не может с ними ничего сделать.

К слову, акимат Алматы и Управление земельных отношений продолжает возврат в коммунальную собственность таких неиспользуемых участков.