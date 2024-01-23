В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников страны

Акиматом Алматы принято решение, согласно которому все школьники с 24 января бесплатно могут посещать музеи города, передает BaigeNews.kz.

Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории. Кроме того, посещение музеев будет способствовать развитию критического мышления и аналитических навыков у детей.

"У нас в стране 3,9 млн школьников. Мы хотим, чтобы у всех детей и подростков была возможность посещать музеи города, чтобы они своими глазами увидели произведения искусства, артефакты и экспонаты. Это поможет им расширить знания, анализировать, например, исторические события. В основном школьники приходят вместе с классными руководителями. Теперь они и во время каникул, и в течение учебного года могут абсолютно бесплатно посещать музеи, подведомственные акимату Алматы", – сообщили в акимате.