В Алматы почтили память погибших во время январских событий

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жители Алматы возложили цветы к стеле мемориала "Тағзым", посвященного памяти жертвам январской трагедии, передает BaigeNews.kz. В церемонии также участвовали представители руководства города и общественные деятели, сообщили в пресс-службе акимата города.

Представители духовенства совершали молитву вместе с собравшимися и читали проповеди о важности мира и согласия. Для посетителей мемориала были организованы поминальные обеды в мечетях и подготовлен транспорт. В мечетях города сегодня также проходят обряды жертвоприношения.

Кроме того, аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели и представители творческой интеллигенции прочитали молитву и совершили обряд жертвоприношения – Құрбан шалу - в Центральной мечети Алматы, чтобы почтить память погибших во время январских событий.