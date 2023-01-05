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пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49
186
Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы почтили память погибших во время январских событий

Жители Алматы возложили цветы к стеле мемориала "Тағзым", посвященного памяти жертвам январской трагедии, передает BaigeNews.kz. В церемонии также участвовали представители руководства города и общественные деятели, сообщили в пресс-службе акимата города. 

Представители духовенства совершали молитву вместе с собравшимися и читали проповеди о важности мира и согласия. Для посетителей мемориала были организованы поминальные обеды в мечетях и подготовлен транспорт. В мечетях города сегодня также проходят обряды жертвоприношения.

Кроме того, аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели и представители творческой интеллигенции прочитали молитву и совершили обряд жертвоприношения – Құрбан шалу - в Центральной мечети Алматы, чтобы почтить память погибших во время январских событий.

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#январская трагедия #Алматы #мемориал
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:49
186
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