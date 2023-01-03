В Алматы ищут злоумышленника, "заминировавшего" ТД "Адем"

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В центр оперативного управления депарматента полиции Алматы во вторник утром утром поступило сообщение о том, что торговый дом "Адем" заминирован. На место прибыли полицейские и службы спасения, покупателей и работников эвакуировали из здания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

"Сообщение поступило в 09:59. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения экстренными службами города были проведены мероприятия по эвакуации посетителей и работников торгового дома и проверке здания. В результате осмотра взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. В 11:02 по объекту экстренным службам был дан отбой", - говорится в сообдщении.

В полиции добавили, что сейчас ведут поиски анонима. Отмечается, что его привлекут к уголовной ответственности.