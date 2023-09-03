В Алматы горел банный комплекс: пожарные не дали распространиться огню на жилые дома

Алматинские огнеборцы рассказали, как тушили крупный ночной пожар в алматинском микрорайоне Нурлытау по улице Нуртазина. Вызов поступил по повышенному рангу опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

Сообщение поступило 2 сентября в 23:13. Прибывшие на место ожарные обнаружили горение открытым пламенем на площади более 600 квадратных метров строящегося деревянного двухэтажного здания на территории банного комплекса. Происходило его обрушение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Департамент по ЧС г.Алматы (@almaty_tjd)

"Быстрому распространению пожара способствовало то, что горящее здание было полностью из деревянного сруба. В любую минуту могли вспыхнуть рядом стоящие деревянные корпусы банного комплекса. Два из корпусов, обшитые камышом, находились всего лишь в нескольких метрах. Создалась угроза перехода огня на два жилых дома. От высокой температуры начала плавиться обшивка балконов второго и третьего этажа многоквартирного дома. На месте развернута работа штаба, создано два участка тушения пожара, введены стволы на тушение и защиту соседних домов. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности. Прибывшие электрики РЭС-5 обесточили обьект", — рассказали в ДЧС.

Пожарные отмечают, что сложность тушения пожара заключалась в том, что район "маловодный". Однако при помощи разведки пожарным удалось установить автоцистерны на гидранты, тем самым обеспечив бесперебойную подачу воды. Кроме того, для тушения задействовали поливомоечную технику "Алматы СУ".

На место пожара было направлено 66 человек и 22 единицы техники, также работали службы взаимодействия города.

Пожар был локализован в 00:27 и ликвидирован в 01:20. Жертв и пострадавших нет.

"Принятыми мерами пожарные отстояли от огня значительную часть банного комплекса. А именно: два корпуса обшитых камышом, одноэтажное деревянное здание; два жилых дома — с восточной стороны отстояли от огня двухэтажный жилой дом, с юго-западной стороны – трехэтажный многоквартирный; С южной стороны — группы гаражей с автомобилями. Сотрудники полиции организовали оцепление, тем самым обеспечили правопорядок", — рассказали пожарные.