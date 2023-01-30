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Лента новостей

medlux.net.ua Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51
155
Фото: medlux.net.ua

В Алматинской области пресекли создание нарколаборатории

Полицией пресечена попытка организовать масштабное производство наркотиков в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Так, в Илийском районе Алматинской области усилиями сотрудников Департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с коллегами из Алматинской области пресечено создание нарколаборатории.

Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских.

"В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные оградили каменным забором 1 гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали", - сообщил представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек.

Позже при перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны два местных жителя.

По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы был приобретен их подельником за 18 миллионов тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию психоактивных веществ.  Участок был скрыт от посторонних глаз высоким забором, построена времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия.

"Отдельно построено помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование", - добавила Турлыбек.

Отметим, изъято промышленное оборудование и более 1000 литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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#наркотики #лаборатория #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:51
155
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