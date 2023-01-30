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В Алматинской области пресекли создание нарколаборатории
Полицией пресечена попытка организовать масштабное производство наркотиков в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Так, в Илийском районе Алматинской области усилиями сотрудников Департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с коллегами из Алматинской области пресечено создание нарколаборатории.
Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских.
"В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные оградили каменным забором 1 гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали", - сообщил представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек.
Позже при перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны два местных жителя.
По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы был приобретен их подельником за 18 миллионов тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию психоактивных веществ. Участок был скрыт от посторонних глаз высоким забором, построена времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия.
"Отдельно построено помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование", - добавила Турлыбек.
Отметим, изъято промышленное оборудование и более 1000 литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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