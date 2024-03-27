В алматинском автобусе оставили ребёнка

В Алматы маленького ребёнка забыли в автобусе. Снятое очевидцами видео появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

На видео видно, как малыша на одной из автобусных остановок передают полицейскому, который усаживает его в патрульную машину. Водитель автобуса сообщает полицейскому, что с ним связались по телефону и за малышом вслед за данным маршрутом уже едут родные.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что с ребёнком все хорошо и он передан родным.