В Актюбинской области завершён ХІХ сезон трудового отряда "Жасыл ел"
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В Актобе прошла торжественная церемония, посвящённая закрытию ХІХ трудового сезона трудового отряда "Жасыл ел", передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель акима области Булбул Елеусинова подвела итоги сезона и особо отметила важность проекта.
"Жасыл ел" - один из масштабных проектов, ставший общеказахстанским движением. Он не только обеспечивает сезонную занятость молодёжи, но и прививает чувство патриотизма подрастающему поколению. Мы должны формировать у молодёжи экокультуру, воспитывать грамотное поколение, поддерживающее сознательное потребление. "Жасыл ел" в этом году объединил по области около двух тысяч молодых людей. В течении полугода вы принимали активное участие в озеленении, благоустройстве территорий, парков, организовали не одну экологическую акцию, работали на строительных площадках", - отметила Булбул Елеусинова.
В ходе торжественного мероприятия благодарственными письмами от имени акима области Асхата Шахарова и путёвками в Астану награждены 100 участников проекта.
Также подведены итоги по номинациям "Лучший боец", "Лучший командир", "Лучший район" и другим.