В Актюбинской области воры обокрали фуру с окорочками, пока водитель спал в кабине

Неизвестные взломали замок и проникли в прицеп грузовой автомашины VOLVO, а затем вынесли 23 коробки, в каждой из которых было по 16 кг окорочков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Грузовик был припаркован на обочине трассы Астрахань-Актобе в километре от посёлка Ногайты в Актюбинской области. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся.

"Сотрудниками полиции в ходе отработок по раскрытию данной кражи остановлена автомашина VOLSWAGEN SHARAN под управлением 42-летнего жителя ЗКО. В салоне авто полицейские изъяли похищенные коробки мяса птицы.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.