В Актюбинской области природным газом обеспечено 95% населения

В 2023 году в Актюбинской области газифицировано восемь сёл. До конца года планируется обеспечить голубым топливом ещё девять сёл. Стоимость природного газа для местных жителей составляет 11 тенге за кубометр, регион входит в тройку лидеров по самому дешёвому газу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz..

По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в настоящее время из 323 населённых пунктов голубым топливом обеспечены 161 или 49,8% и 883,1 тысяч человек или 95,1%.

В 2022 году было газифицировано 11 сёл с численностью населения 5,3 тысяч человек.

В 2023 году газифицировано восемь сёл с населением более 3,5 тысяч человек.

До конца текущего года газ планируется доставить ещё до девяти сёл с населением 3,8 тысяч человек.

В результате по итогам 2023 года газоснабжением будут охвачены 170 населённых пунктов или более 887 тысяч населения.

На 2024 год запланирована газификация 10 сёл с численностью населения 4,1 тысяч человек.

Тогда газом будут пользоваться уже 180 населённых пунктов или более 891,1 тысяч населения.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Ержан Муздыбаев отметил, что разработаны 19 проектно-сметных документаций на сумму более 10 625,3 миллионов тенге, предусматривающие газификацию 24 сёл. Ведётся разработка ещё трёх ПСД.

"Была разработана в 2022 году проектно-сметная документация третьей нитки отвода на город Актобе от магистрального газопровода "Бухара-Урал" на сумму 43,4 миллиардов тенге. На начало реализации проекта из государственного бюджета на текущий год было выделено 11,1 миллиарда тенге", - сказал Муздыбаев.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы проекта. Завершение реализации проекта планируется в 2024 году.

Долгожданное голубое топливо стало доступным для жителей села Алимбет Каргалинского района в начале текущего месяца. В 2022 году начались строительные работы по газификации села. Завершение проекта было запланировано на 2023 год. В октябре были завершены строительно-монтажные работы. Районное газовое хозяйство провело обследование газовой сети. По результатам проверки село Алимбет получило разрешение на запуск нового газопровода.

Всего с начала реализации проекта по газификации населённого пункта построено 57,7 километров газопроводных сетей.

Проектом предусмотрено подведение газопровода к 240 домам, в которых проживают 1100 человек а также к четырём социальным объектам. Из 240 домов в 154 жилых дома завезено 513 тонн твёрдого топлива, в 83 домах имеется система электрического отопления, три жилых дома, владельцы которых демонтировали печи, обогреваются с помощью электрических тепловых пушек.

Село Жарык Мугалжарского района обещают газифицировать до конца года. Здесь насчитывается 104 дома, три социальных объекта, проживают там 556 человек.

По словам жителей села Жарык, работы по прокладке газопровода начались в прошлом году и прекратились. Подрядная организация "Асу-К" не выполнила свои договорные обязательства.

Затем был подписан контракт с новой компанией на сумму более 266 миллионов тенге, и работа возобновилась. Компания "A.T.E-ЖОЛ" пообещала, что газ в село Жарык будет подан до конца года.

В этом году в Мугалжарском районе, кроме Жарыка, голубое топливо подадут и в сёла Мугалжар и Жанатурмыс. Таким образом, 24 из 37 населённых пунктов района будут газифицированы.