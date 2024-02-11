В Актюбинской области образовался затор из автомобилей протяженностью 30 км
Сегодня, 02:32
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Сегодня, 02:32Сегодня, 02:32
111Фото: «ҚазАвтоЖол»
В Актюбинской области очищают автодороги республиканского значения от снега, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Telegram-канал QazAvtoJol. Дорожники работают в круглосуточном режиме.
Однако наблюдается затор между городом Хромтау и селом Карабутак, протяженностью 30 км. Водители большегрузов оставили свои машины в 2-3 ряда на 4 км. Это, в свою очередь мешает оперативной очистке проезжей части от снега и сдерживает работу дорожников.
В целях устранения затора ведутся поиски владельцев большегрузов.
Также, отмечается в сообщении, сегодня по маршруту Актобе - Хромтау был открыт проезд для легковых автомобилей.
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