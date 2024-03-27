В Актюбинской области эвакуируют жителей села Канай
Сегодня, 12:54
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Сегодня, 12:54Сегодня, 12:54
88Фото: gov.kz
МЧС проводит операцию по эвакуации жителей с населенного пункта Канай Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Личный состав 2 сводного спасательного отряда воинской части 20982 в количестве 13 человек и 1 единица техники выдвинулись в населенный пункт Канай, расположенный в 65 км от населенного пункта Кобда Актюбинской области", - говорится в сообщении.
Операция по эвакуации населения данного района проводится совместно с МИО.
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