В Актюбинской области эвакуируют жителей села Канай

МЧС проводит операцию по эвакуации жителей с населенного пункта Канай Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Личный состав 2 сводного спасательного отряда воинской части 20982 в количестве 13 человек и 1 единица техники выдвинулись в населенный пункт Канай, расположенный в 65 км от населенного пункта Кобда Актюбинской области", - говорится в сообщении.

Операция по эвакуации населения данного района проводится совместно с МИО.