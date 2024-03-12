В Актобе прошла выставка тазы
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В Актобе прошла выставка казахской борзой – тазы. В мероприятии приняли участие около 100 собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
На мероприятие съехались заводчики борзых – тазы со всего региона. Также были приглашены кинологи из Астаны и Алматы. При осмотре собак специалисты обращали внимание на их телосложение, состояние зубов и когтей, строение ног, чистоту крови. На борзых, соответствующих требованиям, были оформлены документы. Этот документ, помимо регистрации в Международной федерации кинологов FCI, разрешает борзым участвовать в международных выставках. Так, его получили 50 собак.
В прошлом году глава государства поручил управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет. В рамках поручения на ипподроме в Актобе прошла выставка казахских борзых.
"Популяризация собак породы тазы проводится в регионе на должном уровне. Мы организовываем немало мероприятий с участием борзых. К примеру, прошлой осенью провели фестиваль "Салбурын" с участием охотников и их питомцев. Число владельцев тазы увеличивается. Отмечу, что и дрессировка животных проводится на высоком уровне. Но нам хотелось бы, чтобы нас поддерживали в организации конкурсов", - сказал Жасулан Жаксылыков, вице-президент Актюбинской областной федерации "Құмай тазы".
"Все борзые, участвовавшие в выставке, получили высокую оценку экспертов. Цель нашего клуба – популяризация казахской борзой породы на международном уровне", – говорит руководитель клуба кинологов Роза Доленко.
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