В Актобе прошла выставка тазы

В Актобе прошла выставка казахской борзой – тазы. В мероприятии приняли участие около 100 собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На мероприятие съехались заводчики борзых – тазы со всего региона. Также были приглашены кинологи из Астаны и Алматы. При осмотре собак специалисты обращали внимание на их телосложение, состояние зубов и когтей, строение ног, чистоту крови. На борзых, соответствующих требованиям, были оформлены документы. Этот документ, помимо регистрации в Международной федерации кинологов FCI, разрешает борзым участвовать в международных выставках. Так, его получили 50 собак.

В прошлом году глава государства поручил управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет. В рамках поручения на ипподроме в Актобе прошла выставка казахских борзых.