В Актобе горит новый мусорный полигон

В Актобе горит новый полигон твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Пожар начался 28 апреля в 15:45.

"Сегодня возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников. В настоящее время мусор тлеет. В ликвидации тления задействованы 20 сотрудников и четыре единицы техники противопожарной части, 12 человек и 10 единиц техники компании ATK QYZMET. Дополнительно подключаем силы и средства коммунальных служб города", – сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Болат Сериков.