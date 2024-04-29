В Актобе горит новый мусорный полигон
Сегодня, 00:15
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Сегодня, 00:15Сегодня, 00:15
128Фото: zello_aktobe_official
В Актобе горит новый полигон твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Пожар начался 28 апреля в 15:45.
"Сегодня возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников. В настоящее время мусор тлеет. В ликвидации тления задействованы 20 сотрудников и четыре единицы техники противопожарной части, 12 человек и 10 единиц техники компании ATK QYZMET. Дополнительно подключаем силы и средства коммунальных служб города", – сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Болат Сериков.
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