  • 29 Апреля, 01:19
  • BAIGENEWS

В Актобе горит новый мусорный полигон

Сегодня, 00:15
АВТОР
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zello_aktobe_official Сегодня, 00:15
Сегодня, 00:15
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Фото: zello_aktobe_official

В Актобе горит новый полигон твёрдых бытовых отходов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Пожар начался 28 апреля в 15:45.

"Сегодня возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников. В настоящее время мусор тлеет. В ликвидации тления задействованы 20 сотрудников и четыре единицы техники противопожарной части, 12 человек и 10 единиц техники компании ATK QYZMET. Дополнительно подключаем силы и средства коммунальных служб города", – сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Болат Сериков.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ақтөбе қаласының әкімдігi (@aqtobe_akimat)

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