В Актобе эвакуированных переселили из школ в общежития

Эвакуационные пункты, расположенные в школах города Актобе, закрыли. В образовательных учреждениях проводят дезинфекцию, передаёт BaigeNews.kz.

По данным областного управления образования, в 40 школах Актобе и районов во время паводка были организованы эвакуационные пункты для граждан, чьи дома были подтоплены.

"Ситуация с паводком в регионе стабилизировалась, большинство жителей возвращаются в свои дома. Актюбинцев, которые всё ещё остаются в эвакуационных пунктах, переселили в общежития вузов, колледжей и гостиницы. Главная задача - обеспечить надлежащее проживание и условия для тех, кто пока не может вернуться домой", - сообщили в акимате региона.

984 человека, из них 448 детей, разместили в общежитиях Западно-Казахстанского медицинского университета имени Оспанова, Актюбинского регионального университета имени Жубанова, высшего гуманитарного колледжа, колледжа транспорта, связи и новых технологий, высшего аграрно-технического колледжа имени Берсиева, гостиницах Центра подготовки Олимпийского резерва и благотворительного учреждения "Ас-Сәлем".