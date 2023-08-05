В Актау потратили 87 миллионов тенге на установку общественных туалетов

Пять новых общественных туалетов установят в прибрежной зоне Актау. Уборные будут платными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.

"Ранее от жителей были многочисленные жалобы, что имеющиеся санузлы у берега Каспия не работают. Интересно то, что на установку акимат планировал потратить изначально 55 миллионов тенге, но цена теперь возросла более чем на 30 миллионов тенге", — говорится в сообщении.

Сейчас туалеты подключают к центральным инженерным сетям.

Как сообщает Lada.kz, модульные туалеты установили на набережной у микрорайона "Самал" в 15 микрорайоне, на набережной в 14 микрорайоне, на площади Ынтымак, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.