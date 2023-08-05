В Актау потратили 87 миллионов тенге на установку общественных туалетов
Сегодня, 12:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:14Сегодня, 12:14
99Фото: t.me/atamekenbusiness
Пять новых общественных туалетов установят в прибрежной зоне Актау. Уборные будут платными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.
"Ранее от жителей были многочисленные жалобы, что имеющиеся санузлы у берега Каспия не работают. Интересно то, что на установку акимат планировал потратить изначально 55 миллионов тенге, но цена теперь возросла более чем на 30 миллионов тенге", — говорится в сообщении.
Сейчас туалеты подключают к центральным инженерным сетям.
Как сообщает Lada.kz, модульные туалеты установили на набережной у микрорайона "Самал" в 15 микрорайоне, на набережной в 14 микрорайоне, на площади Ынтымак, у флагштока в 12 микрорайоне, в районе жилого массива Приморский и на набережной в 7А микрорайоне.
Самое читаемое
- Началась паника: пассажиров рейса Алматы-Актау заперли в автобусе
- Первый автомобиль по программе льготного кредитования выдали в Актау
- Региональный рубеж: чем живут НПО на западе и юге Казахстана
- Тряпки на дверных ручках: детский сад "внедрил" ноу-хау против коронавируса в Актау
- Слив нечистот в Каспийское море попал на видео