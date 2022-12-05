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В Актау мужчине оторвало руку при взрыве в квартире
Пострадавший находится в реанимации. Он является действующим военнослужащим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По данным жителей дома №46 в 27 микрорайоне, где и произошел вчерашний инцидент, в обеденное время в одной из квартир раздался сильный грохот. От взрывной волны вылетели окна.
В результате происшествия, по словам очевидцев, пострадал мужчина, который проживал в этой квартире, он лишился руки.
В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы сообщили, что с места взрыва был доставлен мужчина 1988 года рождения. Он находится в реанимационном отделении.
Более подробную информацию пообещали предоставить в понедельник.
Со слов жильцов дома №46, пострадавший мужчина является действующим военнослужащим. В квартире проживает со своей семьей.
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