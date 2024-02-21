В Актау модульные туалеты работают по QR-коду
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пять из 12 установленных на улицах Актау модульных туалетов стали платными. Оплатить услугу можно с помощью QR-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Они расположены по адресам:
- 7А мкр., возле кафе "Майда", на берегу моря;
- 12 мкр., возле флагштока;
- 15 мкр., на берегу моря в районе "Самал";
- 14 мкр., напротив жилого дома №23, на берегу моря;
- жилой массив "Ақжелкен" (Приморский), возле парковки на берегу моря.
По словам заместителя руководителя актауского городского отдела ЖКХ Бахтияра Максатова, пять туалетов с QR-кодом работают круглосуточно.
"В связи с тем, что компания, которая ранее обслуживала общественные туалеты, получила много жалоб со стороны населения, в настоящее время проводит работы по содержанию туалетов КГП "Актау тұрғын үй". В этой связи просим жителей города соблюдать чистоту в общественных туалетах", — сказал Максатов.
Фото: акимат Актау
Остальные семь стационарных туалетов работают по расписанию — с 10:00 до 19:00. Они расположены по адресам:
- 4А мкр., набережная;
- 9А мкр., в районе композиции "I love Aktau";
- 4А мкр., в районе Скальной тропы;
- 4А мкр. (Тарасик);
- 15 мкр., подземный туалет;
- 15 мкр., возле пункта полиции;
- парковка на берегу моря в жилом массиве "Ақжелкен" (Приморский).
Самое читаемое
- Россия внесла адраспан в список запрещенных
- Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
- Лечились в коттедже, теперь его нет: жители целого микрорайона в Костанае остались без детского отделения
- Компания уклонялась от уплаты более 700 млн тенге налогов в Шымкенте
- Ученики совершали намаз в школе: министр прокомментировал ситуацию