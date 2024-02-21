В Актау модульные туалеты работают по QR-коду

Пять из 12 установленных на улицах Актау модульных туалетов стали платными. Оплатить услугу можно с помощью QR-кода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Они расположены по адресам:

- 7А мкр., возле кафе "Майда", на берегу моря;

- 12 мкр., возле флагштока;

- 15 мкр., на берегу моря в районе "Самал";

- 14 мкр., напротив жилого дома №23, на берегу моря;

- жилой массив "Ақжелкен" (Приморский), возле парковки на берегу моря.

По словам заместителя руководителя актауского городского отдела ЖКХ Бахтияра Максатова, пять туалетов с QR-кодом работают круглосуточно.

"В связи с тем, что компания, которая ранее обслуживала общественные туалеты, получила много жалоб со стороны населения, в настоящее время проводит работы по содержанию туалетов КГП "Актау тұрғын үй". В этой связи просим жителей города соблюдать чистоту в общественных туалетах", — сказал Максатов.

Фото: акимат Актау

Остальные семь стационарных туалетов работают по расписанию — с 10:00 до 19:00. Они расположены по адресам:

- 4А мкр., набережная;

- 9А мкр., в районе композиции "I love Aktau";

- 4А мкр., в районе Скальной тропы;

- 4А мкр. (Тарасик);

- 15 мкр., подземный туалет;

- 15 мкр., возле пункта полиции;

- парковка на берегу моря в жилом массиве "Ақжелкен" (Приморский).