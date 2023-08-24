  • 24 Августа, 03:56
  • BAIGENEWS
Президент поручил Ногаеву обеспечить бесперебойную работу на МАЭК
В "Самрук-Қазына" избрали нового члена Совета директоров
Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане
Спасатели нашли тело десятого утонувшего в Сырдарье
Около 2 800 золотых слитков купили казахстанцы в июле
Токаев примет участие в Саммите БРИКС
Названы профессии, которым больше всего угрожают нейросети
300 хозяйств Жамбылской области потеряли урожай из-за засухи
В Токио протестуют против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
К расследованию аварии на шахте "Казахстанская" привлечены международные эксперты
Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
Около 430 фур стоят на границе Казахстана с Кыргызстаном
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В Актау бывшую резиденцию президента вернули государству

Сегодня, 03:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24.kz Сегодня, 03:21
Сегодня, 03:21
128
Фото: 24.kz

В Актау участок земли в 225 гектаров, на котором раньше находилась резиденция Президента, вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По документам целевым назначением объекта указано строительство зоны отдыха.

Как сообщили в акимате, первоначально он был предоставлен в собственность нефтяной компании, а впоследствии продан частной фирме. По прошествии 20 лет суд признал продажу земельного участка незаконной. В качестве истца в суде выступил областной Департамент по управлению земельными ресурсами.

"Изначально был нарушен порядок предоставления земельного участка. Нет решения земельной комиссии, нет проекта по землеустройству. На основании этого департамент обратился в экономический суд, который принял решение о возврате участка в государственную собственность. Решение оставил в силе и областной суд. Бывшие владельцы имеют право обратиться с иском, чтобы компенсировать свои расходы", - сообщил зам. руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Марат Ергешбаев.

Самое читаемое

Наверх