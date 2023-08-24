В Актау бывшую резиденцию президента вернули государству
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В Актау участок земли в 225 гектаров, на котором раньше находилась резиденция Президента, вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
По документам целевым назначением объекта указано строительство зоны отдыха.
Как сообщили в акимате, первоначально он был предоставлен в собственность нефтяной компании, а впоследствии продан частной фирме. По прошествии 20 лет суд признал продажу земельного участка незаконной. В качестве истца в суде выступил областной Департамент по управлению земельными ресурсами.
"Изначально был нарушен порядок предоставления земельного участка. Нет решения земельной комиссии, нет проекта по землеустройству. На основании этого департамент обратился в экономический суд, который принял решение о возврате участка в государственную собственность. Решение оставил в силе и областной суд. Бывшие владельцы имеют право обратиться с иском, чтобы компенсировать свои расходы", - сообщил зам. руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Марат Ергешбаев.
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