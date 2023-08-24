В Актау бывшую резиденцию президента вернули государству

В Актау участок земли в 225 гектаров, на котором раньше находилась резиденция Президента, вернули государству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По документам целевым назначением объекта указано строительство зоны отдыха.

Как сообщили в акимате, первоначально он был предоставлен в собственность нефтяной компании, а впоследствии продан частной фирме. По прошествии 20 лет суд признал продажу земельного участка незаконной. В качестве истца в суде выступил областной Департамент по управлению земельными ресурсами.