В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции

Фото: instagram.com/sinegor.kz

Личный состав департамента полиции Акмолинской области вот уже несколько суток ведёт поиски без вести пропавшего заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района Турара Дуйсембина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sinegor.kz.



Заявление о безвестном исчезновении Дуйсембина поступило в управление полиции Кокшетау 23 июня. По словам супруги, 20 июня Турар вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

В департаменте полиции уточнили, что в настоящее время Дуйсембин находится в очередном трудовом отпуске.

"Сразу же после поступления заявления, департаментом полиции организованы масштабные поисковые мероприятия, задействован личный состав ОП Зерендинского района, УП города Кокшетау, аппарата департамента, военнослужащие и волонтёры", — сообщили в пресс-службе дератамента полиции области.

Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Турара Дуйсембина сообщить в правоохранительные органы.