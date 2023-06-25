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В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции
Личный состав департамента полиции Акмолинской области вот уже несколько суток ведёт поиски без вести пропавшего заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района Турара Дуйсембина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sinegor.kz.
Заявление о безвестном исчезновении Дуйсембина поступило в управление полиции Кокшетау 23 июня. По словам супруги, 20 июня Турар вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.
В департаменте полиции уточнили, что в настоящее время Дуйсембин находится в очередном трудовом отпуске.
"Сразу же после поступления заявления, департаментом полиции организованы масштабные поисковые мероприятия, задействован личный состав ОП Зерендинского района, УП города Кокшетау, аппарата департамента, военнослужащие и волонтёры", — сообщили в пресс-службе дератамента полиции области.
Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Турара Дуйсембина сообщить в правоохранительные органы.
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