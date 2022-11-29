В Акмолинской области готова к запуску ветроэлектростанция. Фоторепортаж

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В Акмолинской области ведётся строительство ветроэлектростанции мощностью 206 МВт. Проект важен для региона своей экологической составляющей: запуск ВЭС позволит снизить выбросы парниковых газов. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Новая ВЭС находится вблизи села Булаксай, в часе езды от Астаны. Заказчиком проекта является China Power International Holding Limited, а генеральным подрядчиком выступает ТОО Sungrow Qurylys. Проект предусматривает 41 ветроэнергетическую установку (ВЭУ), каждая номинальной мощностью 5 МВт.

Фото: пресс-служба Ассоциации возобновляемой энергетики

По словам главного инженера China Power International Holding Чжан Ляна, подготовительные работы велись с конца 2021 года.

"Строительством занимаются казахстанские компании. Это делается целенаправленно, для того, чтобы развивать местные строительные организации", - сказал Чжан Лян.

Он подчеркнул, что Казахстан является для China Power International Holding Limited ведущим партнёром.

"Наша организация одна из крупных в энергетическом секторе в Китае. По мощности в сфере солнечной энергии мы занимаем первое место, по ветряной энергетике - второе место", - заявил специалист.

Чжан Лян отметил, особенность ветроэлектростанций в том, что от их производительности нет вредных выбросов. Основная цель их - это улучшение экологии.

"Генерируемую энергию мы подаём в казахстанские электросети. Далее они распределяют её по тем регионам, куда необходимо", - объяснил принцип работы ветроэлектростанции Лян.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Срок службы ветроэлектростанций составляет 30 лет. Подобные проекты уже запущены в других регионах Казахстана. В Балхаше работает солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт, в Туркестанской области - мощностью 40 мегаватт. Также идёт строительство аналогичного объекта в Жамбылской области, его мощность составит 10 мегаватт.

Генераторная ветроэлектростанции. Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Важность строительства ветроэлектростанций заключается в том, что республика вступает в этап четвёртого энергетического перехода к широкому использованию ВИЭ, считает генеральный директор и член совета директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Арман Кашкинбеков.

По его словам, эти источники энергии со временем вытеснят ископаемые виды топлива — нефть и уголь.

“Эта ветроэлектростанция мощностью 150 мегаватт будет самой крупной в Казахстане и Центральной Азии. Все подрядчики этого объекта казахстанские, что также полезно для наших компаний. Нам нужно больше зелёной энергии. Ведь все угольные станции уже изношены, они были построены задолго до независимости. Исходя из этого большинство станций в стране придётся закрывать. Что тогда строить на их месте?” - говорит Кашкинбеков.

Эксперт сетует на то, что казахстанские компании мало инвестируют в подобные проекты:

"Нужно больше казахстанского участия. Почему "Самрук-Казына" не выступает инвестором? Понятно, что ресурсы ограничены и на всех проектов не хватит. Но к этому нужно стремиться".

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Эксперт подчеркивает, что использование ветроэлектростанций снижает необходимость в энергии АЭС и продуктов нефтяных компаний, что в планетарном масштабе положительно влияет на состояние окружающей среды.

Ветроэлектростанцию в селе Булаксай планируют запустить 10 декабря этого года.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова