В Air Astana сообщили об отмене авиарейса в Германию
Сегодня, 16:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
39Фото: baigenews.kz
Air Astana сообщает, что рейсы КС921/КС922 Астана-Франкфурт-Астана 7 марта 2024 года отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.
Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие SMS-уведомления.
"Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта 2024г. Включительно", - говорится в сообщении.
По вопросам возврата и перебронирования необходимо обратиться в Центр помощи, и проверять статус рейса на сайте авиакомпании.
Самое читаемое
- Мы тратим бюджетные средства на управляющие компании, но не получаем эффективности - Бектенов
- Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты
- Казахстанский боксер побил семикратного чемпиона в отборе на Олимпиаду-2024
- Водитель устроил драку с женой на дороге в Астане
- Мужчина выпрыгнул с пятого этажа, пытаясь убежать от вымогателей