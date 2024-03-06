В Air Astana сообщили об отмене авиарейса в Германию

Air Astana сообщает, что рейсы КС921/КС922 Астана-Франкфурт-Астана 7 марта 2024 года отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие SMS-уведомления.

"Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта 2024г. Включительно", - говорится в сообщении.

По вопросам возврата и перебронирования необходимо обратиться в Центр помощи, и проверять статус рейса на сайте авиакомпании.