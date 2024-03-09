В Администрации Президента сообщили о новом назначении

Назначен заведующий отделом по коммуникациям Администрации Президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Кырыкбаев Арман Оразбаевич назначен заведующим Отделом по коммуникациям Администрации Президента Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Арман Кырыкбаев родился 20 октября 1976 года в Целинограде. Окончил Казахскую государственную академию управления и Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК. По специальности экономист-международник. Имеет более 25 лет стажа на государственной службе, а также в сфере культуры и молодежной политике. Занимал различные долности в МИД РК, Посольстве РК. Был вице-министром культуры и информации Республики Казахстан, а также занимал партийные долности. До 2 февраля 2022 года занимал должность заместителя акима Алматы.