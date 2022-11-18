В Абайской области готовятся к первым в своей истории выборам Президента

Фото: Альбина Халел

По такому случаю для избирателей даже приготовили "вкусные" подарки.

Для новой административной единицы Казахстана – области Абай – это первые выборы президента. Территориальный избирком подсчитал, что электорат по области насчитывает почти 418 тысяч человек. Среди них в городе Семей - 232241 избиратель, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Для главной политической кампании года подготовили 475 избирательных участков, 149 из которых - в областном центре. Основная часть участков разместилась в государственных учреждениях, это - школы, колледжи, вузы, общежития. И 27 пунктов сбора голосов на территории частных объектов.

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Готовность к выборам ещё не 100%-ная. Например, в школах могут начать подготовку к голосованию только после окончания учебной недели, а значит - с вечера пятницы. Хотя весь "выборный" инвентарь уже на месте.

Средняя общеобразовательная школа № 15 – одна из самых многочисленных в Семее, здесь обучается 1329 детей. В день выборов два избирательных участка - № 186 и №241, которые расположились в здании школы, посетят 5690 семейчан в случае 100%-ной явки. Голосование будет проходить в кабинете казахского языка и в спортивном зале.

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Сейчас члены комиссии принимают заявки от жителей, которые по разным причинам не смогут прийти на выборы. Поэтому 200 человек, прикреплённые к этим двум участкам, исполнят свой гражданский долг, не выходя из дома. Для этого готовы и урны, и списки.

"Мы не можем прервать учебный процесс, дети должны учиться. Поэтому начнём подготовку залов для голосования в пятницу вечером, как только дети разойдутся по домам. Хотя всё, что нужно для выборов, у нас уже есть. Даже подарки для молодых избирателей, которые впервые воспользуются своим правом голоса. Им мы приготовили полезную канцелярию – ручки и записные книжки", - подлился планами директор СОШ №15 г. Семей, председатель УИК №186 Асемхан Уажанов.

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А на избирательном участке №260, который расположился в здании Медицинского университета, будут дарить социально значимые продукты питания - подсолнечное масло и заварку, а ещё шоколадные конфеты. Их вручат первым избирателям, которые придут на выборы ещё до рассвета. Подготовка к досрочной кампании здесь стартовала по плану. Руководитель избирательного участка – известный в стране врач, детский инфекционист Имдат Эфендиев.

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Кроме открытых, в области Абай насчитывается 36 закрытых избирательных участков – воинские части, стационары, следственные изоляторы, отгонные участки, дома престарелых.