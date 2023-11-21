В 2024 году будет изменён процесс назначения пенсий – Багдат Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил изменения в назначении пенсий со следующего года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

О том, что в следующем году будет изменён процесс назначения пенсий и будет проводиться в совершенно новом формате, Багдат Мусин доложил премьер-министру Алихану Смаилову на заседании правительства.

На брифинге по итогам заседания правительства министр подробнее остановился на разрабатываемых изменениях.

Так, по словам министра цифрового развития, процесс получения пенсий сегодня – сложный вопрос.

“На каждом этапе мы предлагаем, как заменить, как упростить процедуру для оформления этой пенсии. Скажу, что шаги сокращаются и вместе с тем, сокращается количество документов. Единственный документ, по которому мы сегодня ещё работаем – это архивная справка и старая трудовая книжка”, - сказал министр.

Чтобы решить этот вопрос, МЦРИАП внёс два предложения.

"Соответствующие министерства будут принимать решения как войти: или последний отдел кадров будет ответственен за внесение всей информации в базу данных, или, чтобы мы знали, где он раньше работал, потому что это всё влияет на исчисление пенсионной выплаты. Второе предложение - чтобы наши архивные системы были интегрированы. То есть, чтобы, когда заявитель указывал, что он работал, например, в тресте в Экибастузе в 1989 году, чтобы в Экибастуз в архив ушла эта информация, там люди проверили эту информацию и обратно к нам пришла. То есть, мы хотим, чтобы человек не приносил лишних документов, и чтобы это не занимало много времени, чтобы доказать, что ты когда-то, где-то работал, - прокомментировал Багдат Мусин.

Также разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключению к интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад. Государственные органы должны обеспечить качественное и своевременное внедрение пилотных проектов.