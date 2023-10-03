В 2 раза выросла зарплата учителей за 4 года в Казахстане

В Министерстве просвещения РК рассказали о надбавках, которые получают учителя, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Минпросвещения, за четыре года зарплата педагогов повысилась на 100%, то есть в два раза. Также с 1 сентября 2023 года заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения повысилась еще на 30%.

Отмечается, что подготовившим победителей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам предусмотрено единовременное вознаграждение: за обладателя диплома I степени и золотой медали в 26,5 кратном размере базового должностного оклада, за обладателя диплома II степени и серебряной медали в 17,5 кратном размере базового должностного оклада, за обладателя диплома III степени и бронзовой медали в 8,5 размере кратном базового должностного оклада.

Также отмечается, что в настоящий момент проходит республиканский конкурс, где победители также могут расчитывать на денежное вознаграждение. По итогам республиканского этапа 64 победителям будут вручены свидетельство и нагрудный знак "Лучший педагог" и денежное вознаграждение в размере 1000 МРП (3 450 000 тенге).