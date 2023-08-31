В 2 раза сократят проверки бизнеса в Казахстане
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции партии "AMANAT" проинформировал о реализуемых мерах по улучшению условий для ведения бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Глава правительства отметил, что с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%.
"Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек", - сказал Смаилов.
Как отметил глава кабмина, положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.
"Успешно апробирован принцип "регулирования с чистого листа". Проанализировано 128 тыс. требований в 44 сферах, из которых выявлено более 10 тыс. требований, не соответствующих условиям новой регуляторной политики. Из них 9 тыс. уже исключены на подзаконном уровне.
Также проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора с началом полной их работы с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Такой автоматизированный подход позволит назначать проверки без человеческого участия. В результате плановые проверки бизнеса сократятся в 2 раза. Внедрен единый платеж с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса. Общая ставка снижена с 34,5% до 20%", - добавил он.
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