В 2 раза сократят проверки бизнеса в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе расширенного собрания фракции партии "AMANAT" проинформировал о реализуемых мерах по улучшению условий для ведения бизнеса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Глава правительства отметил, что с 2020 года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, который продлен до 2024 года. Доля малого и среднего бизнеса в экономике увеличилась в сравнении с 2019 годом с 31,7% до 36,5%.

"Количество действующих субъектов МСП только за последний год выросло на 27% и превысило 1,8 млн. Общая численность занятых в секторе увеличилась за год на 18% и достигла 4,1 млн человек", - сказал Смаилов.

Как отметил глава кабмина, положительные результаты связаны с эффективностью взаимодействия предпринимательского сообщества и органов власти.