В 10 раз сократить количество платных парковочных мест предлагают бизнесмены Астаны

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Астане бизнесмены предложили сократить количество платных парковочных мест в десять раз, передаёт BaigeNews.kz.

Своё предложение предприниматели озвучили на встрече уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова с бизнес-сообществом города.

"Основная проблема заключается в том, что осенью 2021 года на публичных слушаниях был вынесен проект постановления акимата об увеличении парковочных пространств с 24 до 536 в городе Астана. Это порядка 10 тысяч парковочных мест на правом и левом берегу переходили в управление парковочного пространства и становились платными. Мы вынесли вопрос на уровне акимата, совета по защите, Агентства по защите и развитию конкуренции на предмет того, каким образом были выбраны 10 тысяч мест. Потому что они нарушают интересы очень многих бизнесменов и жителей города, и не отвечают вообще принципу этого ГЧП проекта по разгрузке города. Мы просто получаем дополнительно налог на транспорт", - заявил глава Ассоциации управляющих и сервисных компаний QAZPROPERTY Кайрат Какенов.

По его словам, на данный момент ведётся работа с прокуратурой и с Департаментом земельных отношений. В части выбора земельных участков и их пользования было выявлено множество нарушений.

"Мы получили официальный ответ от республиканского центра ГЧП в части того, что они давали заключения, что существует множество нарушений, связанных с этим проектом, их необходимо установить. Данные замечания не были устранены. Мы надеемся на объективную работу и на то, что в будущем мы получим ГЧП проект более прозрачный, более выгодный для города", - отметил он.

Кайрат Какенов считает, что число парковочных мест нужно сократить в районе ЖК Нурсая и Байтерека - примерно в 10 раз.

Во встрече участвовали также заместитель председателя Правления НПП РК "Атамекен" Ербол Устемиров и директор Палаты Бейсен Жолболдиев. Столичные предприниматели рассказали о наболевших системных и отраслевых проблемах.

"Сегодняшний приём проходит в рамках обязательного посещения всех регионов Казахстана. Буквально на этой неделе мы посетили Мангистаускую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую область. На сегодняшней встрече поднимается много актуальных вопросов. Во-первых, это практика подачи налоговыми органами исковых заявлений о признании недействительных сделок, это системная большая проблема, которую поднимают во всех регионах Казахстана. По статистике, которая сегодня была предоставлена департаментом по госдоходов, по Астане таких исков за 11 месяцев текущего года подано 1200. Это очень большие проблемы для местного бизнеса. Также предприниматели поднимают вопрос платных парковок. Территории платных парковок передаются в социально-значимые объекты, торговые центры, что на самом деле, по-нашему мнению, является неправомерным. Этот вопрос точно так же поднимала и городская Прокуратура", - сказал Рустам Журсунов.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы детских домов и софинансирования затрат на обучение детей с особыми потребностями. После приёма предпринимателей Рустам Журсунов встретится с прокурором Астаны Ерланом Утегеновым и руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Муратом Карымсаковым на площадке их ведомств.