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Узнать за 5 минут: Все что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43
211

Узнать за 5 минут: Все что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане

Прием заявок на легализацию иностранных авто в Казахстане заканчивается 1 июля. Как правильно пройти легализацию автомобиля, какие документы нужно предоставить, смотрте в проекте "Узнать за 5 минут" на BaigeNews.kz

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Сегодня, 18:43
211
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