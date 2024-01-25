Ужесточить наказание за вандализм предложил сенатор в Казахстане

О необходимости усиления борьбы с вандализмом в Казахстане высказался депутат сената Геннадий Шиповских, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время участились случаи вандализма. Почти каждый день на страницах СМИ появляются новости о порче населением чужого имущества, коммунальной собственности. Вандализм принимает форму эпидемии. Это недопустимо. В этом свете обозначенные в недавнем выступлении Главой государства задачи по повышению правовой грамотности населения и нетерпимости общества к беспорядкам и бескультурью приобретает особую актуальность", - отметил сенатор.

Депутат обозначил важность ужесточения законодательства против вандализма.

"Сложившаяся ситуация говорит о том, что необходимо вернуться к ужесточению ответственности за такие противоправные деяния. Сенаторы готовы рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений в законодательство. И мы призываем все заинтересованные стороны к совместной деятельности в этом направлении. Для предотвращения таких случаев необходимо вести и надлежащую профилактическую работу, в первую очередь среди молодёжи. И эту работу должны взять на контроль правительство, местные исполнительные и правоохранительные органы. Со своей стороны, сенаторы также готовы активно в этом участвовать", - подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось о том, что два вандала пинали главную ёлку в Кокшетау. В другом случае повредили тёплую остановку в Астане, устроили танцы в лифте и разбили монитор.

Дети в декабре 2023 года сломали заготовки для ледового городка в Аксу.