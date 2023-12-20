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В Аксу дети сломали заготовки для ледового городка

Сегодня, 01:10
АВТОР
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pavlodarnews.kz Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: pavlodarnews.kz

В городе Аксу Павлодарской области дети сломали заготовки для ледового городка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В акимате Аксу пригрозили вандалам административной статьёй. 

"Акимат города и коммунальные службы проводят ежедневные работы для создания удобств, процветания и развития нашего города. Очень жаль, что среди нас есть люди, которые этого не ценят. Убедительно просим вас бережно относиться к объектам городского имущества", - обратились к жителям Аксу городские власти. 

В парке усилили охрану, следить за порядком будет полицейский патруль. Если вандализм повторится, виновнику грозит административное наказание.

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