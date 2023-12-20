В Аксу дети сломали заготовки для ледового городка

В городе Аксу Павлодарской области дети сломали заготовки для ледового городка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В акимате Аксу пригрозили вандалам административной статьёй.

"Акимат города и коммунальные службы проводят ежедневные работы для создания удобств, процветания и развития нашего города. Очень жаль, что среди нас есть люди, которые этого не ценят. Убедительно просим вас бережно относиться к объектам городского имущества", - обратились к жителям Аксу городские власти.

В парке усилили охрану, следить за порядком будет полицейский патруль. Если вандализм повторится, виновнику грозит административное наказание.