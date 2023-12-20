В Аксу дети сломали заготовки для ледового городка
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
90Фото: pavlodarnews.kz
В городе Аксу Павлодарской области дети сломали заготовки для ледового городка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В акимате Аксу пригрозили вандалам административной статьёй.
"Акимат города и коммунальные службы проводят ежедневные работы для создания удобств, процветания и развития нашего города. Очень жаль, что среди нас есть люди, которые этого не ценят. Убедительно просим вас бережно относиться к объектам городского имущества", - обратились к жителям Аксу городские власти.
В парке усилили охрану, следить за порядком будет полицейский патруль. Если вандализм повторится, виновнику грозит административное наказание.
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