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Мужчина устроил танцы в лифте и разбил монитор

Сегодня, 16:59
АВТОР
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сайт Астаны Сегодня, 16:59
Сегодня, 16:59
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Фото: сайт Астаны

Пять суток получил мужчина за разбитый монитор в лифте столичного ЖК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Неизвестный мужчина, находясь в лифте дома по улице Достык, повредил монитор. Своими действиями он причинил ущерб лифтовой компании", - говорится в сообщении.

25-летнего нарушителя привлекли к адмответственности по ч.1 ст.147-1 КоАП РК.
Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны его арестовали на пять суток.

В целом, по информации акимата, с начала 2023 года сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч сотрудников полиции.

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