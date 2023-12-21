Мужчина устроил танцы в лифте и разбил монитор

Пять суток получил мужчина за разбитый монитор в лифте столичного ЖК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Неизвестный мужчина, находясь в лифте дома по улице Достык, повредил монитор. Своими действиями он причинил ущерб лифтовой компании", - говорится в сообщении.

25-летнего нарушителя привлекли к адмответственности по ч.1 ст.147-1 КоАП РК.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны его арестовали на пять суток.

В целом, по информации акимата, с начала 2023 года сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч сотрудников полиции.