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Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане
По данным Генпрокуратуры, лжетерроризм планируют перевести в категорию тяжких преступлений в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В 2022 году правоохранительными органами возбуждено 181 уголовное дело за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, осуждено 25 лиц.
"К примеру, в июле 2022 года к одному году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.)", - говорится в сообщении.
Также в Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трёх школ.
К слову, за неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.
Необходимо отметить, что у органов правопорядка имеется практический опыт по оперативному выявлению таких злоумышленников для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.
Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.
В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях").
"Также Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесения данного вида правонарушения к категории "тяжких" (срок лишения до 7 лет)", - заключили в надзорном органе.
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