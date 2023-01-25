Ужесточить наказание за лжетерроризм планируют в Казахстане

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По данным Генпрокуратуры, лжетерроризм планируют перевести в категорию тяжких преступлений в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году правоохранительными органами возбуждено 181 уголовное дело за заведомо ложные сообщения об актах терроризма, осуждено 25 лиц.

"К примеру, в июле 2022 года к одному году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.)", - говорится в сообщении.

Также в Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трёх школ.

К слову, за неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.

Необходимо отметить, что у органов правопорядка имеется практический опыт по оперативному выявлению таких злоумышленников для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Как показывает практика, преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.

В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях").