Узбекистан ограничит оборот наличных денег

Правительство Узбекистана планирует сократить использование наличных денег в экономике, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

Согласно презентации, представленной президенту страны, в Узбекистане планируется в безналичный расчёт оптовую продажу ряда товаров и услуг, в том числе торговлю древесиной, автошинами и сахаром.

Так с 1 апреля предлагается внедрить безналичный расчёт через обязательное подключение к электронным платёжным системам бюджетных организаций, оказывающие услуги населению, предприятий, реализующих нефтегазовую продукцию, занимающихся предоставлением имущества в аренду, строительных организаций, которые продают жильё физическим лицам. Платежи за квартиры планируется оформлять в безналичной форме с электронной счёт-фактурой.

Также планируется установить предельную сумму в 100 млн сумов для проведения расчётов в наличной форме. В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной для строительства, металлом (листовое железо, арматура, алюминиевые профили), автомобильными шинами и сахаром.

Цель реформы - улучшение налогового администрирования.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что ущерб госбюджету Узбекистана от теневой экономики оценивается в 30 трлн сумов, ущерб ВВП — в 135 трлн сумов.

В настоящее время самая крупная купюра в Узбекистане – 100 тысяч сум. При курсе сума в 27,9 тенге, это равно 3584 тенге.