Значительно увеличить штрафы за выброс мусора в неположенных местах намерены в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"Министерством экологии разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за вывоз мусора вне установленных мест. Например, от 50 МРП до 200 МРП — для физических лиц, от 100 МРП до 750 МРП — для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций, от 100 МРП до 1000 МРП — для субъектов среднего предпринимательства, от 100 МРП до 2000 МРП — для субъектов крупного предпринимательства", — говорится в справке министерства экологии.

По словам, министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, вопрос по увеличению размеров штрафов рассматривается в целях повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса.

"По данным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия", — сообщил министр на круглом столе в мажилисе.