Утверждены стандарты казахских пород собак

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

Минэкологии и природных ресурсов утвердило стандарты казахских пород собак тазы и тобет, передаёт BaigeNews.kz.

Стандарты предусматривают промеры, описание, недостатки и пороки животных.

В описании стандарта казахский тазы говорится, что это собака среднего и выше среднего роста, сухого крепкого типа сложения. Окрас чёрный, белый, половый разных оттенков, красный и серый всех оттенков. Движения - мягкая рысь, при преследовании зверя – быстрый карьер. Поведение характеризуется резвостью, зоркостью, злобностью к зверю, выносливостью и манёвренностью.

Казахский тобет характеризуют грубый, грубо-сырой тип конституции. Сильный и выносливой темперамент. Все цвета и оттенки природного окраса: жёлтый, палевый, рыжий, серый, бурый, чёрный. Движения экономичные, свободные, лёгкие.

"Разработка стандартов казахских пород собак тазы и тобет входит в компетенцию Национального центра казахских пород собак, функционирование которого планируется в июле 2023 года. Однако в связи с сжатыми сроками по принятию стандартов за основу были взяты стандарты, утверждённые приказом министра сельского хозяйства РК от 25 декабря 2015 года № 3-3/1119", - уточнили в Минэкологии.

Приказ вступит в силу 1 июля 2023 года.

Со стандартами казахских пород собак можно ознакомиться на сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.