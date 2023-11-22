"Утеплённое" гашишем нательное бельё подарили заключённому в Акмолинской области
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В Акмолинской области брат привёз осуждённому в подарок на день рождения "утеплённое" гашишем нательное бельё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В канун его дня рождения к осуждённому приехал на краткосрочное свидание младший брат. Он привёз в подарок спортивный костюм и тёплое нательное бельё.
Как отметили в пресс-сдужбе полиции, внешне подарки не вызывали подозрений.
"Но что- то подсказывало опытной группе досмотра, что бывалого наркомана захотят порадовать в день рождения", - отметили в полиции.
Группа досмотра обнаружила в воротниковой подкладке спортивного костюма и манжетах нательного белья аккуратно спрятанные пакетики. Экспертиза затем показала, что это гашиш.
В отношении дарителя ведётся следствие по статье 296 части 2 Уголовного кодекса РК.
В полиции также рассказали, почему подарок так тщательно проверяли.
Оказывается, мужчина был осуждён не один, а вместе с супругой. Хранением и распространением наркотиков в особо крупном размере они занимались вместе.
"Оба были арестованы, выполняя каждый своё, – он пришел по адресу, где его уже ждали, а она должна была на указанной квартире начинить курей и положить в морозилку", - сообщили в полиции.
Женщина была приговорена к 10 годам лишения свободы, а мужчина – к 12.
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