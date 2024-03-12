Утечку метана в Мангистауской области прокомментировали в Минэкологии

На брифинге в правительстве вице-министр экологии Жомарт Алиев прокомментировал утечку метана в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Утечка произошла в результате пожара на нефтегазовом месторождении Каратурун, который тушили более полугода. Как сообщило BBC Verify, выброс метана составил 127 тысяч тонн. Анализ спутниковых снимков, представленных BBC, показал, что утечка стала вторым по величине в мире.

Вице-министр сообщил, что выброса чистого метана в атмосферу не было.

"Была авария на месторождении, но выброса метана в атмосферу не было. Метан является ядовитым газом. При аварийных ситуациях его просто поджигают. В некоторых СМИ ставится вопрос о выбросе метана в атмосферу, по факту его не было. По результатам сжигания – были продукты сжигания, это газовые смеси. Департаментом экологии еженедельно проводили замеры. Внеплановая проверка завершена, компании были привлечены к штрафным санкциям. Говорить о том, что сегодняшний день в атмосферу был выброшен чистый метан не совсем правильно", - сказал вице-министр.

Он уточнил, что компании были оштрафованы свыше чем на 500 миллионов тенге.