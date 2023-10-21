Устроили переполох: двое детей построили шалаш и переночевали в лесу в области Абай

Около часа ночи в Бескарагайский районный отдел полиции области Абай поступило сообщение об исчезновении двоих маленьких детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, встревоженные родители рассказали, что дети вышли из дома около 19:00 играть и не вернулись. Взрослые пытались найти детей собственными силами и не смогли.

"Сразу же была образована специальная поисковая группа участковых инспекторов, представителей ювенальной полиции и следственно-оперативная группа. К поиску детей также привлекли пятерых спасателей ОЧС Бескарагайского района, 35 человек местных исполнительных органов, 10 человек Букебайского лесничества ГУ РПЛ "Семей Орманы", 10 человек ТОО "BI Agro Group". В первую очередь, проверили прилегающую к дому местность,провели опрос соседей. Детей удалось найти только в половине четвёртого утра. Оказалось, что дети построили шалаш из сухих веток и находились там", — рассказали в полиции.

Детей передали родителям в целости и сохранности.