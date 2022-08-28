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Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий
В Казахстане планируется установить новый рекорд Гиннеса. Известный продюсер Даут Шайхисламов инициировал проект "Музыка мира", который соберет самый многонациональный оркестр, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.kz.
Суть рекорда в том, чтобы на одной сцене в одном музыкальном коллективе собрать наибольшее количество представителей разных народностей и наций. И этот многонациональный оркестр в едином порыве исполнит настоящую объединяющую музыку, не делящую людей ни по разрезу глаз, ни по цвету кожи, ни по вероисповеданию.
"Предыдущий проект "Картина мира" дал мне, образно говоря, крылья. Я не про материальную сторону вопроса, а духовную, когда ты получаешь столько энергии добра и этой энергией хочется делиться дальше. Идея нового проекта витала давно, но спусковым механизмом послужила новость о том, что в середине сентября в столице Казахстана пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Планируется, что это глобальное событие посетит Папа Римский. Это же символично, что в главный город Казахстана со всех уголков планеты приедут представители разных конфессий и тут их встречает многонациональный оркестр", — сказал Даут Шайхисламов.
Музыканты уже оставляют заявки на официальной странице проекта worldrecord.kz. Продюсер отметил активность молодежи, которая подала большее количество заявок. Он также поблагодарил за активность Ассамблею народа Казахстана и акимат города Нур-Султана за поддержку.
Количество участников пока не озвучивается, продюсер считает, что тогда смажется весь эффект рекорда. Он отметил активность молодежи, которая подала большее количество заявок. По словам продюсера, уже есть предварительные договоренности о том, какую композицию будут исполнять музыканты. Мероприятие запланировано на 6 сентября, а местом проведения выбрали Дворец мира и согласия.
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