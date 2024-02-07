Успехи отечественного автомобилестроения отметил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что у отечественного автомобилестроения есть определенные успехи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения нашего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.