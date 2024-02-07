Успехи отечественного автомобилестроения отметил президент Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что у отечественного автомобилестроения есть определенные успехи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения нашего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.
"Ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью. Одним из решений этого вопроса может стать эффективное (подчеркиваю – эффективное) использование активов ЕНПФ. При этом, конечно, требуется обеспечить сохранность пенсионных денег. Поэтому нужно тщательно подойти к отбору проектов, реализация которых будет способствовать диверсификации и индустриализации экономики", - сказал Касым-Жомарт Токаев.