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Услуга по регистрации залога движимого имущества стала доступна на eGov.kz
Услуга министерства юстиции по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, доступна на сайте egov.kz, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерством юстиции в рамках портфеля проектов Digital Justice совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также НАО "Государственная корпорация" проводятся работы по упрощению процессов оказания государственных услуг. Теперь услуга регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, оказывается в online режиме в течении одного рабочего дня на сайте egov.kz", - сообщили в Минюсте.
Для получения услуги необходимо после авторизации на сайте egov.kz заполнить заявку в разделе "Бизнес" → "Регистрация и развитие бизнеса" → "Регистрация и ликвидация бизнеса" → "Регистрация залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации".
В заявке необходимо указать тип движимого имущества, прикрепить подтверждающий документ, произвести электронную оплату и подписать ЭЦП.
Статус обработки заявки можно отследить в Личном кабинете в разделе "История получения услуг".
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