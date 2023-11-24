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Ускорить введение пунктов медико-социальной помощи в ряде областей поручил Алихан Смаилов

Сегодня, 15:34
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 15:34
Сегодня, 15:34
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл совещание по вопросам реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В рамках нацпроекта, реализуемого по исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в регионах планируется открытие 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Среди них 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. В 2023 году ведётся строительство 79 объектов, и 20 и уже построены.

Кроме того, нацпроектом предусматривается модернизация 32 многопрофильных центральных районных больниц с открытием инсультных центров, отделений кардиологии, реанимации, реабилитации, а также оснащением современным оборудованием.

Премьер-министр указал, что акиматам Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и нескольких других областей нужно ускорить работу по возведению новых объектов ПМСП и обеспечить их ввод до конца года.

"Реализация нацпроекта находится на контроле правительства. Министру и акимам регионов нужно активизировать работу в этом направлении", — сказал Алихан Смаилов.

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