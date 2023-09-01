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Ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий призвал Токаев Правительство

Сегодня, 12:20
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Ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий призвал Токаев Правительство Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления, и поставил ряд задач перед Правительством, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Фермеры и промышленники нуждаются в качественном анализе и прогнозе по воде. Это касается и ежегодных поставок, и среднесрочной перспективы. Поэтому надо планировать загодя. Вместе с тем важно рачительно относиться к внутренним водным ресурсам", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления.

"Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры", - сказал Президент.

По словам Главы государства, в первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий – до 150 тысяч гектаров в год.

"Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача – к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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