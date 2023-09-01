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Ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов призвал Токаев

Сегодня, 12:07
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Ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов призвал Токаев Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что в повестке дня и дальнейшая газификация страны, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В повестке дня и дальнейшая газификация страны. Расширение ресурсной базы товарного газа – приоритетная задача для Правительства и национальной газовой компании. Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что наши нефтегазовые гиганты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – должны быть надежными поставщиками доступного газа.

"Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений. Электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений.

"Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом.

"Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен", - сказал Президент.

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