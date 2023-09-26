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Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов

Сегодня, 10:55
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:55
Сегодня, 10:55
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил усилить работу по цифровизации здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz. Особенно это касается объектов первичной медико-санитарной помощи, уточнил Смаилов.

"Акиматы регионов совместно с министерством по цифровизации должны ускорить процесс подключения к высокоскоростному интернету организаций здравоохранения ниже районного уровня.

Надо обеспечить внедрение телемедицины и дистанционных услуг даже в сёлах, чтобы люди могли получить необходимую консультацию оперативно и на месте.

Эти меры необходимы для достижения задач, поставленных главой государства, по расширению доступа к медицинским услугам по месту жительства", - сказал Алихан Смаилов.

Помимо этого, премьер-министр обратил внимание на состояние объектов здравоохранения. По его словам, они обеспечены медицинским оборудованием на 84 процента, из них более половины изношено.

"Для своевременной и качественной медицинской помощи акиматам регионов необходимо дооснастить объекты первичной медико-санитарной помощи оборудованием согласно имеющимся нормативам", - добавил Смаилов.

Он также поручил акиматам ответственно подойти к обеспечению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.

"Для обеспечения кадрами, в первую очередь узкими специалистами, надо проработать вопросы привлечения как выпускников медицинских университетов и колледжей, так и опытных специалистов для работы в регионах, особенно в селах.

Как видим, проводимой работы недостаточно, надо разработать новые методы стимулирования", - заключил Смаилов

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